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"Bergen" filminin yeni fragmanı yayınlandı

Filmde Bergen 'kurban' değil, müzisyen yönüyle de öne çıkan bir kahraman olarak anlatılacak

05 Şubat 2022 08:20

Sanatçı Bergen'in hayatını konu alan, senaryosunu Sema Kaygusuz ile Yıldız Bayazıt'ın yazdığı Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı 'Bergen'  filminin yeni fragmanı yayınlandı.  Film 4 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak. 

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı filmde oyuncu kadrosunda Farah Zeynep AbdullahErdal BeşikçioğluTilbe SaranNergiz Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi ünlü isimler yer aldı.

14 Ekim'de sete çıkan 'Bergen' filmi 4 Mart 2022'de vizyona girecek. Bergen'in annesini Tilbe Saran, en yakın arkadaşı Nadire'yi Nergis Öztürk, abisini Çağdaş Tekin, ablasını Damla Cercisoğlu canlandırdı. Gazino patronuna ise Ali Seçkiner Alıcı hayat verdi.

Bergen'in müzisyen kimliği ön planda olacak

Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatılacağı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer aldı. Filmde Bergen sadece bir 'kurban' değil, müzisyen yönüyle de öne çıkan bir kahraman olarak anlatıldı.

BergenFarah Zeynep AbdullahErdal BeşikçioğluYeni fragman

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