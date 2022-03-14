Bergen filminde "Dilberay'ın oğluyum" diyerek olay çıkardı

'Bergen' filmininin gösterimde olduğu salonda bir kişi Dilber Ay'ın oğlu olduğunu iddia ederek olay çıkardı. Bergen filminde sanatçının sesinin olmamasına öfkelendiği öne sürülen kişi, seyircilere bağırmaya başladı ardından öfkesini kontrol edemeyerek küfür ve hakaretler etti. Olay çıkaran kişi, diğer vatandaşlar tarafından güçlükle salondan çıkarıldı.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı 'Bergen' filmi, vizyona girdiği 4 Mart'tan beri gündem olmaya devam ediyor. Bergen'in katili Halis Serbest'in yaşadığı Adana Kozan'da vizyona girmemesiyle gündem olan filmin, dün akşam İstanbul'da gösterilen bir seansında da olay çıktı.

Dilber Ay'ın oğlu olduğunu iddia etti

Haberler.com'un haberine göre, 2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın oğlu olduğunu iddia eden bir kişi, Bergen filmini izlemeye gitti. Geç bir seansta olan filmi ön sıralardan izleyen adam önce oturduğu yerden tepki gösterdi. Diğer seyircilerin seslerden rahatsız olması üzerine "Kavganızı dışarıda yapın" uyarılarından sonra ise ortalık bir anda karıştı.

'Dilberay' filminin bu kadar izlenmediğini söyleyen adam, "Hiçbirinin burada sesini görmedim. Hepiniz aptalsınız. Anladınız mı?" diyerek filmde Bergen'in sesinin olmamasına tepki gösterdi.

Salondan çıkarıldı

Araya giren vatandaşlar ise Dilber Ay'ın oğlu olduğunu söyleyen kişiyi salondan çıkarmaya çalıştı. Alkollü olduğu ileri sürülen adam, hakaretlerine devam edince bir anda ortalık karıştı.

Güçlükle sakinleştirilen adam, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkartıldı. Filmin ortasında çıkan kavgadan dolayı vatandaşlar da tepki gösterince film geri sarılarak yeniden ekrana getirildi.