Bergamalı esnaftan, millet bahçesi projesi nedeniyle alınan tahliye kararına protesto

İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki 14 Eylül Stadyumu'nun yerine yapılması planlanan millet bahçesi projesi nedeniyle 60 gün içinde iş yerlerinden çıkmaları konusunda tebligat yollanan 86 esnaf, kepenk kapatıp protesto gösterisi yaptı. 51 bin 569 metrekarelik alana yapılmak istenen Millet Bahçesi nedeniyle işlerinden, ekmeklerinden olacaklarını söyleyen esnaf, Bergama Belediye Başkanı AKP'li Hakan Koştu'ya tepki gösterdi.

Bergama Belediyesi’nin "depreme karşı dayanıksız ve riskli" notuyla yolladığı tahliye yazılarına itiraz eden stat esnafı, önce kepenk kapatma eylemi yaptı. 60 gün içinde iş yerlerinden çıkmaları istenen 86 esnaf, daha sonra Bergama Belediyesi'nin bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis toplantısı salonuna geçti.

Toplantının yapıldığı kültür merkezi önünde bir basın açıklaması yapan yöre esnafı, "Esnaf hakkını arıyor!”, “Verilen sözler nerede?”, “Yine mağdur esnaf!”, “Esnafa sahip çık”, “Ben esnaf çocuğuyum diyen nerede?” ve “Bergama esnafına sahip çık” dövizleri taşıdı.

Tepkili esnafa CHP ve İYİ Parti ilçe teşkilatları ile belediye meclis üyeleri, oda başkanları ve Bergama Demokrasi Platformu üyeleri de destek verdi.

"Dava sonuçlanmadan gizlice karot örneği aldılar"

Esnaf adına konuşan İbrahim Dericioğulları, ekmek ve gelecek kaygısı ile bu protestoyu yaptıklarını söyledi. Dericioğulları, şöyle konuştu:

"Pazartesi günü 86 esnaf arkadaşımıza ‘riskli yapı’ gerekçesiyle tahliye yazısı gönderildi. Bilindiği gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi bu projeyle ilgili yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı. Bu dava sonuçlanmadan, zaman kaybını telafi etmek için arkadan dolanarak dükkânlarımızdan gizlice karot örnekleri aldılar. Şimdi de bilmediğimiz raporlarla tek katlı dükkânlarımızı 60 gün içinde terk etmemizi istiyorlar. Bunu kabul etmiyoruz.”

"Kimseyi mağdur etmeyeceğim"

Bergama Belediye Başkanı AKP'li Hakan Koştu'nun göreve gelmeden önce stat esnafını toplayıp "güzel bir projesi olduğunu ve hiç kimseyi mağdur etmeyeceğini" söylediğini aktaran Dericioğulları, "Belediye Başkanı olduktan sonra da bu sözünü tekrar etti. Fakat bu proje evirildi, çevrildi Millet Bahçesi Projesi’ne döndü. Daha sonra millet bahçelerinde ticari alan olmadığı ortaya çıktı. Ancak itirazlarımız üzerine bir miktar ticari alan sağlanarak bize ‘çıkın dışarı’ denildi. Buna karşıyız. Verilen sözlerin yerine getirilmesini ve hakkımızı istiyoruz” diye konuştu.

"KİRALARDA FAHİŞ ARTIŞ VAR, NEREYE ÇIKALIM"

Başka bir yerde dükkân kiralamaya güçlerinin yetmeyeceğini belirten stat esnaflarından Erhan Uğurluel ise “Biz bugüne kadar, bize verilen sözlerden dolayı çok umutluyduk. Son dakika haberi ile 60 gün içerisinde dükkânlarımızın tahliye edilmesi gerektiği söylendi. Zaten kiralarda fahiş bir fiyat artışı var. Bu kadar yüksek meblağları hiç birimiz karşılayamayız” dedi.

"Başkan iyi niyetli değil"

Annesi stat esnafı olan avukat Neşe Çokmert de şöyle konuştu:

“Bergama Belediyesi yanlış hukuki işlemler nedeniyle birçok insanı mağdur ediyor. Belediye başkanı söz verdiği halde sözünü tutmuyor. ‘Ben yaptım, oldubitti’ mantığı ile hareket ediyor. Biz hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Hukukun bu yanlışa dur diyeceğine inanıyoruz. Esnafımızı kış ortasında dükkânız bırakarak ekmeği ile oynayan bu kararın mahkemelerden döneceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanının da bu yanlışı anlayıp, Çevre ve Şehircilik bakanlığını uyaracağını düşünüyoruz. Aksi halde gerekli tüm davaları açacağız. Esnafın iyi niyetinden yararlanan belediye başkanının iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz.”

"Karar ertelenmeli"

Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper de "Odalar olarak ortak düşüncemiz; pandemi sonrası ve kış öncesi, iki aylık sürede bu kadar esnaf kardeşimizin yeniden iş kurabilmesinin güç olduğunu ve belediyemizin bu kararı ertelemesi gerektiğini düşünüyoruz. İş yeri sahiplerinin rahatlatılması gerekiyor. Neler yapılması gerektiği ile ilgili başkan ile görüşeceğiz” dedi.

Bergama Belediyesi daha önce de "köy malları" olarak bilinen 831 bin 938,56 metrekarelik vakıf arazilerini satışa çıkarması nedeniyle köylülerle karşı karşıya gelmişti. Verimli tarım arazilerinin satış kararı, mahkemece durdurulmuştu. (ANKA)