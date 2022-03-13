Berfu ve Eser Yenenler, Habertürk'ün viral olan 'iltifat' videosunu tiye aldı

Oyuncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler Habertürk'te Hülya Hökenek ile Hüseyin Öztel arasındaki ilginç diyalogu tiye aldı.

Habertürk yayınında kar haberi yapan Hülya Hökenek ile Hüseyin Öztel arasındaki gündem olan diyaloga Berfu ve Eser Yenenler çiftinden güldüren bir video geldi. Habertürk yayınında Hüseyin Öztel'in Hökenek'e 'Çok da güzel yağıyor' derken Hökenek'in, 'Sen de çok güzel görünüyorsun' dedi.

O sözlere Öztel'in, "Sen daha güzel görünüyorsun, beyaz beyaz kar gibi" cevabı sosyal medyada viral olmuştu. Yenenler çifti de Hökenek ve Öztel'in viral olan videosunu kendilerine uyarlayarak bir video paylaştı.