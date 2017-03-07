Beren Saat: Vatan hainliğinden, Ulusal Duruş Onur Ödülü'ne varan süreç...

Ulusal Dayanışma Platformu tarafından 11 üniversitede gençlerle yapılan anket sonucu belirlenen 27 kişiye, Ulusal Duruş Onur Ödülleri verildi. Ödül alanlar arasında Beren Saat de yer aldı. Ödülünü aldıktan sonra konuşan Beren Saat, hazmetmesi çok zor 1 yıl geçirdiğini ama sonucunun güzel olduğunu belirterek şunları söyledi: “Çok yeni bir konu daha çıktı benim için… Vatan hainliğinden Ulusal Duruş Onur Ödülüne varan bu 1 yıllık süreç; biraz hazmetmesi zor ama sonucu güzel bir zaman dilimi oldu. Sözlerini "İyi ki Atatürk çocuğuyum, bütün bunları yaşıyorum…” diyerek noktalayan Saat'in sözleri salonda uzun süre alkışlandı.