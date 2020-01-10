Beren Saat, aldığı ödülü 'İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine' adadı

Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'nin başrolünde oynayan Beren Saat, Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödül Törenin'de 'Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Dün akşam (9 Ocak) Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Beren Saat ödülünü aldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni yıla çok güze bir ödülle başladığını dile getiren Saat, "Bu ödülü İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine adadım" diye konuştu.

Atiye dizisiyle ilgili olumlu yorumlar aldığını ve çok mutlu olduğunu ifade eden Saat, dizinin ikinci sezonunun hazır olduğu bilgisini de verdi.

Gecede, en iiyi erkek dizi oyuncusu ödülü Kıvanç Tatlıtuğ'a giderken, en beğenilen kadın tiyatro oyuncusu; Serenay Sarıkaya oldu.