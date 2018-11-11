Bereket için kendilerini ineklere çiğneten Hindular

Ekadashi, Hintliler için özel günleri ifade eden bir kavram. Hindu geleneğinde Lord Vișnu'ya adanmış olan bu günler uğurlu kabul ediliyor. Sanskritçe'de 11 sayısı anlamına gelen Ekadishi, Hindu takviminde ikiye bölünen her ayın 11. günü kutlanıyor. Hindular bu günlerde oruç tutuyor. Hindu ışık festivali olan Diwali'den sonra geleni ise çok daha coşkulu görüntülere sahne oluyor. Hindu erkekler, bir inek sürüsü tarafından kovalanıyorlar. Bunun, kişiye iyi şans getirdiğine inanılıyor. Erkekler, bu tarihi gelenekte inekler tarafından ezilmek için Hindistan'ın, Ujjain bölgesine seyahat ediyorlar. Ekadishi'nin gelecekteki refahı müjdelediğine de inanılıyor. Erkekler bu sebeple kendilerini yere bırakıp ineklerin üzerlerinden geçmelerini bekliyor ve hem köylerinin hem de kendilerinin refaha ulaşmasını ümit ediyor.