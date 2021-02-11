Berberoğlu'nun yeniden milletvekili olmasına dair kararın Meclis'te okunduğu anlar!

CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki mahkeme kararı TBMM'de okundu. Kararın okunmasıyla Berberoğlu, milletvekili hakkını yeniden kazandı. Kararın okunduğu anlarda CHP sıralarından alkış sesleri yükseldi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu.

Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı. Kararın okunduğu anlarda CHP sıralarından alkış sesleri yükseldi.