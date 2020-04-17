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Berberler, uygulamalı anlattı: Evde saç ve sakal tıraşı nasıl yapılır?

17 Nisan 2020 11:47

Yeni tip Koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı kapanan işletmelerden biri de kuaförler. Hal böyle olunca birçok insan kendi saçını kesip tıraşını yapmak zorunda kaldı. Sosyal medya fenomeni berberler de takipçileri için evde saç ve sakal tıraşının nasıl yapılabileceğini anlattıkları videolar paylaştı.

Yeni tip Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge il berberlerin geçici süreyle kapatılması kararı alınmıştı. Bu uygulama ile birçok insan saç ve sakal tıraşını evlerinde kendileri yapmaya başladı.

Sosyal medya fenomenleri berberler ise bu süreçte takipçilerine yardımcı olmak için evde nasıl saç ve sakal tıraşı yapılacağını uygulamalı olarak anlattıkları videolar çekti.

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Kadir Alkan, "Karantina döneminde çok fazla mesaj aldım. Evde saçları uzayanlar, yurt dışında yaşayıp Türk berber bulamayanlar, Erasmus öğrencileri için bu videoyu yaptık. Bu video çaresiz kalanlar için" notuyla paylaştığı videoda evde saç kesim tekniklerini anlattı.

Sosyal medyada 'Stilist Resul' kullanıcı adını kullanan bir başka fenomen berber ise, "Evde kesinlikle saç kesilmez arkadaşlar, evde sadece sakal tıraşı olunur. Çünkü en sağlıklısı budur. Bizler bu işin 15-20 yıllık ustalarıyız. Biz bile saçlarımızı kesemiyorken siz nasıl kesebilirsiniz ki?" diyerek başladığı videosunda takipçilerine uygulamalı olarak evde nasıl sakal tıraşı olunacağını anlattı.

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