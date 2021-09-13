Berat Albayrak haftalar sonra Trabzonspor-Galatasaray derbisinde görüntülendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, haftalar sonra Trabzonspor-Galatasaray derbisinde tribün locasında görüntülendi.

Trabzonspor’un, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştığı derbide tribünlerde yer alan bir isim dikkatleri çekti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, locada maç izlerken görüntülendi.

61 Saat’in haberine göre, Albayrak’ın yanında babası Sadık Albayrak ile oğlu Mehmet Akif de yer alıyordu.

Albayrak, geçen kasım ayında Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ederken, istifa nedeni olarak ise sağlık sebeplerini göstermişti.