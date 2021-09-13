T24 LogoT24 Logo
Haberler

Berat Albayrak haftalar sonra Trabzonspor-Galatasaray derbisinde görüntülendi

13 Eylül 2021 09:08

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, haftalar sonra Trabzonspor-Galatasaray derbisinde tribün locasında görüntülendi.

Trabzonspor’un, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştığı derbide tribünlerde yer alan bir isim dikkatleri çekti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, locada maç izlerken görüntülendi.

61 Saat’in haberine göre, Albayrak’ın yanında babası Sadık Albayrak ile oğlu Mehmet Akif de yer alıyordu.

Albayrak, geçen kasım ayında Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ederken, istifa nedeni olarak ise sağlık sebeplerini göstermişti.

 

merkez bankasıhazine ve maliyebankaberat albayrak

Diğer Videolar

İmamoğlu, metroda interneti test etti; "İnsanların şehirlerde haberleşemediği hiçbir yer kalmamalı"

İki kadının markette 'maske takmama' kavgası; ürünler havada uçuştu

Papağan, güvenlik kamerasıyla 'saklambaç oynadı'

TİP Genel Başkanı Baş: İktidarın eğitimde ‘fırsat eşitliği’ diye sunduğu şey, aslında fıtrat eşitliğinden ibarettir

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Kasım 2021

HDP'li Paylan'dan Milli Eğitim Bakanı Özer'e: Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısında yüzlerce polisle mi özgür bireyler yetiştireceksiniz?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24