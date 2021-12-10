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Benzin istasyonundaki şeffaf kapılı tuvalet vatandaşı isyan ettirdi

İstasyonun sahibinden "Bakan Süleyman Soylu'yu ararım" tepkisi

10 Aralık 2021 10:56

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan bir vatandaşın ilçedeki benzin istasyonlarından birinde bulunan tuvaletle ilgili isyanı sosyal medyada gündem oldu. Tuvaletlerin kapılarının şeffaf olması nedeniyle "İçeriye girenlerin her yeri görünüyor" isyanında bulunan kişinin bahsi geçen istasyona giderek cep telefonuyla çektiği video paylaşım rekorları kırdı.

Eşinden dostundan benzin istasyonundaki tuvaletlerle ilgili çok sayıda eleştiri duyduğunu belirten vatandaş, söylentiler üzerine benzin istasyonuna gittiğini ve tuvalette çekim yaptığını belirtti. Kapıların gerçekten de şeffaf olduğunu gözleriyle gördüğünü ve vücudunun her yerinin dışardan rahatça görülebildiğini çektiği videoyla ifade eden vatandaş, benzin istasyonunun sahibine şikayette bulunduğunda ise "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ararım" karşılığını aldığını söyledi.

"Gelen girsin diyor, her yerini çekmek zorundayım" 

Tuvaletlerin bayanlar ve erkekler tarafından karışık olarak kullanıldığını ve yaşanan olayın gerçek bir skandal olduğunu ifade eden vatandaş, sosyal medyada büyük ses getiren videosunda "Gizli kamera mı var? Ben gazeteciyim. Kapatmayacağız diyor. Gelen girsin diyor, her yerini çekmek zorundayım diyor. Böyle bir şey olamaz. Girin içeri tuvaletten çekim yapın ve ne demek istediğimi görün. Herkesin vücudu görünüyor. Tuvaleti değiştirin dedik, vay efendim ben değiştirmem. Ne demek değiştirmezsin ya? Burası herkese açık bir yer" tepkisinde bulundu.

AntalyaDöşemealtıTuvaletİsyanVatandaşSüleyman soylu

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