Benzin istasyonundaki şeffaf kapılı tuvalet vatandaşı isyan ettirdi

"Gelen girsin diyor, her yerini çekmek zorundayım"
Tuvaletlerin bayanlar ve erkekler tarafından karışık olarak kullanıldığını ve yaşanan olayın gerçek bir skandal olduğunu ifade eden vatandaş, sosyal medyada büyük ses getiren videosunda "Gizli kamera mı var? Ben gazeteciyim. Kapatmayacağız diyor. Gelen girsin diyor, her yerini çekmek zorundayım diyor. Böyle bir şey olamaz. Girin içeri tuvaletten çekim yapın ve ne demek istediğimi görün. Herkesin vücudu görünüyor. Tuvaleti değiştirin dedik, vay efendim ben değiştirmem. Ne demek değiştirmezsin ya? Burası herkese açık bir yer" tepkisinde bulundu.