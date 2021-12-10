Benzin istasyonundaki şeffaf kapılı tuvalet vatandaşı isyan ettirdi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan bir vatandaşın ilçedeki benzin istasyonlarından birinde bulunan tuvaletle ilgili isyanı sosyal medyada gündem oldu. Tuvaletlerin kapılarının şeffaf olması nedeniyle "İçeriye girenlerin her yeri görünüyor" isyanında bulunan kişinin bahsi geçen istasyona giderek cep telefonuyla çektiği video paylaşım rekorları kırdı.

Eşinden dostundan benzin istasyonundaki tuvaletlerle ilgili çok sayıda eleştiri duyduğunu belirten vatandaş, söylentiler üzerine benzin istasyonuna gittiğini ve tuvalette çekim yaptığını belirtti. Kapıların gerçekten de şeffaf olduğunu gözleriyle gördüğünü ve vücudunun her yerinin dışardan rahatça görülebildiğini çektiği videoyla ifade eden vatandaş, benzin istasyonunun sahibine şikayette bulunduğunda ise "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ararım" karşılığını aldığını söyledi.