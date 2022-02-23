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'Benimle ilgilenmediler' deyip müzikhole ateş açtı

Şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

23 Şubat 2022 13:45

İstanbul Kağıthane’de gittiği bir müzikholde kendisiyle ilgilenilmediğini ve fazla hesap getirildiğini öne süren “Mami” lakaplı Muammer Ö., ayrıldığı mekana pompalı tüfekle geri döndü. Mekana defalarca ateş açan ve sonra aracına binerek kaçan saldırgan, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
 
İHA'nın haberine göre olay, önceki gün saat 07.45 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. “Mami” lakaplı 40 yaşındaki Muammer Ö., bir müzikhole giderek alkol almaya başladı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Muammer Ö. kendisiyle fazla ilgilenilmediği ve fazla hesap getirildiğini öne sürerek tartışma yaşadığı mekandan ayrıldı. Sabah saatlerinde bir araçla mekana tekrar gelen alkollü şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle mekanın giriş kapısına 3-4 el ateş ederek, geldiği araca binip kaçtı.
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