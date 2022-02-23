'Benimle ilgilenmediler' deyip müzikhole ateş açtı

İstanbul Kağıthane’de gittiği bir müzikholde kendisiyle ilgilenilmediğini ve fazla hesap getirildiğini öne süren “Mami” lakaplı Muammer Ö., ayrıldığı mekana pompalı tüfekle geri döndü. Mekana defalarca ateş açan ve sonra aracına binerek kaçan saldırgan, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.