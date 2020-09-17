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'Beni virüs değil, düzeniniz öldürür' diyen TIR şoförü Malik Yılmaz: Belediyede işe başlayamadım

Yılmaz, güvenlik soruşturması sonuçlanmadığı için işe başlayamadığını ve iş aradığını duyurdu

17 Eylül 2020 12:04

Yeni tip Koronavirüs salgınının başladığı ilk günlerde 'Evde Kal' çağrılarını sosyal medyada paylaştığı bir video ile eleştirdiği için gözaltına alınan ve ardından da işinden kovulan Malik Yılmaz hâlâ işsiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlatılması için talimat verdiği Yılmaz, güvenlik soruşturması sonuçlanmadığı için işe başlayamadığını ve iş aradığını duyurdu.

İskenderunlu TIR şoförü Malik Yılmaz, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ‘Evde Kal’ çağrılarını 'Beni virüs değil, sizin düzeniniz öldürür' sözleriyle eleştirmiş, ardından da gözaltına alınmıştı. Yılmaz daha sonra da çalıştığı şirket tarafından işten çıkarılmıştı.

Kılıçdaroğlu talimat vermişti

Gündeme gelen haberin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TIR şoförü Malik Baran Yılmaz için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı arayıp işe alınması talimatı vermişti.

Ancak Yılmaz son videosunda devam eden güvenlik soruşturması nedeniyle belediyede işe başlayamadığını ve iş aradığını duyurdu.

“Halen işsizim"

Yılmaz son videosunda şu ifadeleri kullandı;  “Güvenlik soruşturmam, devam eden mahkemem olduğundan dolayı sonuçlanmadan başvuru yapan kuruma iade edilmiş. Ben o yüzden belediyeye giremedim. İş de bulamıyorum halen işsizim. İş arıyorum, yardımcı olursanız sevinirim.”

Kaynak: Sözcü

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