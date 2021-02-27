“Beni almaya teçhizatları yetmez” dediği polise canlı yayında yakalandı

Konya’da internet üzerinden yüzlerine maske takıp canlı yayın yayında yasadışı bahis oynatan şüpheliler, canlı yayın sırasında polisin baskınıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri internet üzerinden canlı yayınla yasadışı bahis suçunu teşvik eden, yasadışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacı ile çekilişle hediye çeki ve bonus dağıttıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışmalarda; Twitch (internet tabanlı video ve canlı yayın) programı üzerinden, tanınmayacak şekilde yüzlerine maske takarak canlı yayın yapan Bora takma ismini kullanan bir erkek ve iki bayan şüphelinin yakalanması için iki ayrı adres belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için belirlenen adrese baskın yaptı.

Bora takma adını kullanan R.G’nin aralarında olduğu 4 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 1 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, R.G. ve yanındaki Ş.E. ile H.A. Konya Adliyesine sevk edildi. (İHA)