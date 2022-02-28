Benfica'nın Ukraynalı futbolcusu Yaremchuk'un gözyaşlarını tutamadığı anlar...

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, dünyanın Ukrayna’ya ve halkına desteği devam ediyor. Dünya liderleri, Rusya için yaptırım kararları alırken; spor kamuoyu da Rusya’ya tepkilerini gösteriyor.

Son olarak Portekiz Ligi’nde Benfica’nın Vitoria Guimaraes ile oynadığı karşılaşmada Ukraynalı forvet Roman Yaremchuk’a büyük destek verildi. 62. dakikada oyuna dahil olan ve koluna kaptanlık pazubendi takılan Yaramchuk’u tüm stat ayakta alkışladı.

Tribünlerde yer alan Ukrayna bayrakları ve savaş karşıtı pankartların ekrana gelmesinin ardından stattaki tüm Benfica taraftarı, Ukraynalı oyuncularını ayakta alkışladı. Yaremchuk verilen destek karşısında kendisini tutmaya çalışsa da gözleri doldu.

''Alkışlarınız benim için değil, bir ulus içindi''

Maçtan sonra Instagram’dan paylaşım yapan ve Benfica taraftarına teşekkür eden Yaremchuk, “Sevgili Benfica kulübü, takım arkadaşlarım, teknik heyet, personel, yönetim ve tüm Portekiz halkı… Tüm Ukrayna bize göstermiş olduğunuz bu destekten dolayı size teşekkür ediyor. Ukrayna vatandaşlarının hayatlarının sonuna dek hatırlayacağı bir an yaşandı. Alkışlarınız benim için değil, bir ulus ve ailemi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi ve ülkemi koruyan askerler içindi” ifadelerini kullandı.