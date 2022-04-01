“Ben Tayyipçiydim ama artık soğudum”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem İstanbul’da partisinin ilçe başkanlığı ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında eskiden AKP’li olduğunu söyleyen yaşlı bir kadın emekli maaşı ile geçinemediğini söyleyerek, “Ben Tayyipçiydim oğlum, ama artık soğudum” dedi.

CHP PM Üyesi Eren Erdem, CHP Ümraniye ilçe başkanlığı ile birlikte Parseller mahallesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyareti esnasında yaşlı bir kadın ile sohbet eden Erdem, “Ana biz toparlayacağız bu işi. Kılıçdaroğlu toparlayacak bu işi, devleti bilen adam, aklı başında adam. Hepsi bir araya geldi, 6 parti toplantı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

"Keşke asgari ücreti yükseltmeseydi ama bu pahalılık da olmasaydı"

Yaşlı kadın ise Erdem’e, “Ben Tayyipçiydim oğlum ama şu anda Tayyip’ten soğudum. Bu pahalılık var ya. Keşke asgari ücreti yükseltmeseydi bu pahalılık da olmasaydı. Ben 2000 lira maaş alıyordum 2500 liraya çıkardılar ama hiç memnun değilim. Ben neyle geçineceğim” şeklinde isyan etti.

Erden Erdem ise yaşlı kadına, “Biz en düşük emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız” şeklinde cevap verdi.