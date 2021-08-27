"Ben öldürdüğünüz çocuğun annesiyim" diyen Berkin Elvan'ın annesine polisten "Ben mi öldürdüm; iyi yapmışım o zaman" yanıtı

Ebru Timtik anmasında kimlik kontrolü yapan polislere "Ben öldürdüğünüz çocuğun annesiyim" diyen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'a bir polis, "Ben mi öldürdüm; iyi yapmışım o zaman" sözleriyle yanıt verdi. Polisin sözlerine çevredeki vatandaşlar ve anne Elvan tepki gösterdi.

Gezi Direnişi'nden polisin attığı gaz kapsülü ile başından vurulan ve 269 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da anmaya katıldı. Gülsüm Elvan'ın kendilerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ile yaşadığı tartışma dokuz8haber.net sitesi muhabiri Fatoş Erdoğan'ın kamerasına yansıdı.

Anne Elvan, kendilerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere, "Kimliği soruyorsunuz, tanımıyor musunuz? Öldürdüğünüz çocuğun annesiyim" dedi. Bir polis de anne Elvan'a "Ben mi öldürdüm?" diye sordu. Elvan'dan 'Evet' yanıtını alan polis, "İyi yapmışım o zaman" dedi.

Polisin sözlerine Gülsüm Elvan'dan ve çevredekilerden tepki geldi.

Kaynak: Dokuz8Haber