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"Ben Adana'da, aracım Mardin'de olduğu halde, İzmir-İstanbul Otoyolu'ndan geçiş cezası geldi"

"İptali için mahkemeye başvuracağım"

03 Aralık 2020 14:38

Mardin'de yaşayan bir vatandaş, hiç gitmediği İstanbul-İzmir otoyolundan geçtiği gerekçesiyle 156 liralık ceza yediğini belirtti. Özel bir şirket tarafından mesajla bildirilen cezaya önce inanmayan vatandaş, gerçek olduğunu öğrenince hukuk mücadelesi vereceğini söyledi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Mustafa Kaya, 2 ay önce aldığı otomobiline, 19 Kasım 2020'de kendisi Adana'da, aracı Mardin'de olmasına rağmen, özel bir şirket tarafından İstanbul-İzmir otoyolu Hersek gişesinde ödeme yapmadan geçtiği gerekçesiyle ceza kesildi. Telefonuna gelen bildirim mesajının dolandırıcılar tarafından gönderildiğini zanneden Kaya, mesajı yakın çevresine sorgulatıp, internetten araştırdıktan sonra gerçek olduğunu fark etti.

"İptali için mahkemeye başvuracağım"

Cep telefonuna mesaj yollayan özel şirketi birkaç kez arayan Kaya, hiçbir şekilde geri dönüş almadı. Şikayetçi olmak için hazırlanan Mustafa Kaya, gelen cezanın kendisini etkilemediğini, ancak diğer sürücülerin de mağdur olmaması için hukuk mücadelesi vereceğini söyledi.

Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi

"Mesaja önce inanmadım"

Cep telefonuna gelen bildirim mesajının ilk başta dolandırıcılar tarafından gönderildiğini düşünen Mustafa Kaya, daha sonra cezanın gerçek olduğunu öğrendiğini kaydetti.

Kaya, "Özel bir otoyol şirketi tarafından 19 Kasım 2020'de ben Adana'da, aracım ise Mardin'de olduğu halde İstanbul-İzmir otoyolundan geçiş yapıp ödeme yapmadığıma dair ceza mesajı aldım, İlk olarak dolandırıcı zannettim, yakın çevreme gelen mesajın doğruluğunun teyit edilmesi için araştırmalarını istedim ve ben de internette araştırdım. Araştırmalar sonucunda, 156 liralık cezanın gerçek olduğunu öğrendik. Gelen mesajda cezanın ödenmemesi halinde, ceza tutarının 4 katı ceza ekleneceği bildirildi. Müşteri hizmetlerini birden fazla kere aradım, geri dönüş yapılacak denildi, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen halen herhangi bir cevap alamadım. Ceza büyük bir meblağ değil fakat başka vatandaşların da mağdur olmaması için hakkımı mahkemeye başvurup cezanın iptal edilmesini talep edeceğim. Ben mağdur oldum, başka sürücüler de mağdur olmasın" dedi.

Kaynak: İHA

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