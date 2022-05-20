Beline bayrak bağlayan Boca Juniors taraftarını, üst tribüne çektiler

Copa Libertadores E Grubu'nda Boca Juniors sahasında ağırladığı Corinthians ile 1-1 berabere kaldı.Mücadele gol perdesini Vitor Pereira'nın takımından Du Queiroz açarken, Boca Juniors bu gole Benedetto ile karşılık verdi.

Gerginlik seviyesi bir hayli yüksek olan maçta Corintihans forması giyen Cantillo 69. dakikada rakibine kafa atarak direkt kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra saha içinde birçok olay yaşanırken Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sertlik dozunun düşmediği maçta hakem 11 kez kartına başvurdu. Sahada bunlar yaşanırken La Bombonera tribünlerinde de ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

Bir Boca Juniors taraftarının beline bayrak bağlayarak üst tribüne çekildiği video sosyal medyada viral oldu.