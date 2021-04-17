Belgrad Ormanı'nda define avcılığı; devasa çukur şaşkına çevirdi

Belgrad Ormanı'nın Kemerburgaz bölümünde define avcıları çok sayıda çukur açarak tarihi eser aradı. Definecilerin son olarak açtığı metrelerce derinlikteki çukuru, ormanda yürüyüş yapanlar tesadüfen fark etti.

Oldukça profesyonel bir işçilikle kazılan ve 20 metreden fazla derinliği olan çukur, Orman İşletme Müdürlüğü'nden gelen görevlileri bile şaşırttı.

Devasa çukurun çevresinde ip merdivenler ve çukuru açan kişi ya da kişilerin maske, eldiven gibi kişisel eşyaları yer alırken durum polise bildirildi. Ancak önlem alınmadığını belirten vatandaşlar sık sık yürüyüşe çıktıkları ormanda, herhangi bir kaza yaşanmadan biran önce tedbir alınmasını istedi.