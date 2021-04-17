T24 LogoT24 Logo
Haberler

Belgrad Ormanı'nda define avcılığı; devasa çukur şaşkına çevirdi

17 Nisan 2021 12:58

Belgrad Ormanı'nın Kemerburgaz bölümünde define avcıları çok sayıda çukur açarak tarihi eser aradı. Definecilerin son olarak açtığı metrelerce derinlikteki çukuru, ormanda yürüyüş yapanlar tesadüfen fark etti. 

Oldukça profesyonel bir işçilikle kazılan ve 20 metreden fazla derinliği olan çukur, Orman İşletme Müdürlüğü'nden gelen görevlileri bile şaşırttı.

Devasa çukurun çevresinde ip merdivenler ve çukuru açan kişi ya da kişilerin maske, eldiven gibi kişisel eşyaları yer alırken durum polise bildirildi. Ancak önlem alınmadığını belirten vatandaşlar sık sık yürüyüşe çıktıkları ormanda, herhangi bir kaza yaşanmadan biran önce tedbir alınmasını istedi.

 

Belgrad Ormanıdefine avcılığıdevasa çukur

Diğer Videolar

Haluk Levent canlı yayında Nil Karaibrahimgil'in gitarını böyle sattı

Müzisyenler CHP önünde, hem dert yandı, hem türkü söyledi: "Cenazemize hoş geldiniz"

Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları içinde isyan etti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Haziran 2021

İki taraftar bir anda Neymar'ın üzerine atladı; biri ayakkabısını çalmaya çalıştı

Çocukların fotoğraf ve videosunu çektiği iddia edilen kişilere tekmeli tepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'nun suçladığı eski KİPTAŞ Genel Müdürü: Burada Cumhurbaşkanımızın bir tane...

Sosyal medyada tepki çeken itfaiye aracı görüntülerine ilişkin yeni gelişme:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'yü soruşturan savcıya...

Ahmet Şık, Sedat Peker'in para aldığını açıklayacağı siyasetçinin AKP MKYK...

"Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kendisini mehdi olarak görüyor,...

Hıncal Uluç'tan Süleyman Soylu'ya: Buyurun, İrem Derici meydan okudu işte size...

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç: İşte açıklanmayan son anket!.....

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'nun suçladığı eski KİPTAŞ Genel Müdürü: Burada Cumhurbaşkanımızın bir tane...

Sosyal medyada tepki çeken itfaiye aracı görüntülerine ilişkin yeni gelişme:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24