Belediyeyi taşlayan vatandaşlar 6,5 saatlik gergin bekleyişin ardından dağıldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde toplulaştırmaya karşı belediye binası önünde eylem yapan 24 mahallenin sakinleri, belediye binasına ve makam aracına zarar verdiler. Öfkeli kalabalık, 6,5 saatlik bekleyişin ardından belediyenin önünden ayrıldı.

Vezirköprü ilçesinde arazi toplulaştırmaya karşı çıkan Adatepe Mahallesi sakinleri, Vezirköprü Belediyesi önünde eylem yaptı ve Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile görüşmek istedi. Traktör ve çeşitli araçlarla belediye önünde toplanan yaklaşık bin kişi belediye başkanı ile konuyu Başkan Edis’e aktarmak istedi. Görüşme sağlayamayan vatandaşlar başkanı istifaya davet etti. Durumun gerginleşmesi üzerine bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri ve jandarmalar vatandaşları yatıştırmaya çalıştı. Olayın kontrolden çıkması üzerine polis duruma müdahale etti. Bu sırada bazı eylemciler belediye binasının camlarını kırdı. Olayda Başkan Edis’in kullandığı makam aracı da zarar gördü.

Gerginliğin zirve yaptığı sırada vatandaşlar ısrarla başkanla görüşme taleplerini devam ettirdi. Durumun daha da gerginleşmesi üzerine olay yerine ilave jandarma birlikleri de sevk edildi. Belediye önünden ayrılmayan vatandaşların sakinleştirilmesi için güvenlik güçleri büyük gayret gösterdi. Daha sonra ilçe kaymakamı ile görüşmek üzere muhtarlardan oluşan 5 kişilik heyet, Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız ile görüşme gerçekleştirdi. Muhtarlardan oluşan grup daha sonra Samsun il merkezinde siyasiler ile görüşmeye gittiler.

Topraklarından olmak istemediklerini belirten Adatepe Mahallesi sakinleri, “Mehmet Akif Ersoy, ‘Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı’ demiş. Bizi başkalarıyla karıştırmasınlar. Burada herkes tankların, tüfeklerin altına yatar yine de toprağını satmaz. Bizim polisle, jandarmayla işimiz yok. Biz toprağımızı, çevremizi ve bölgemizi kurumak için istiyoruz. Biz başka bir yerden gelmedik. Namuslu şerefli köylüleriz. Burada polislerin, jandarmaların ne işi var. Bizim toprağımızı almaya mecbur musunuz?” dediler.

Belediye önündeki 6,5 saatlik gergin bekleyişin adından mahalle sakinleri dağıldı. (İHA)