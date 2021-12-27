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Belediyenin çağrı merkezini arayan minik çocuğun istekleri: Bir tane ekmek al, süt al, çikolata al

İnegöl Belediyesi 153 çözüm merkezini arayan minik çocuğun talepleri gülümsetti

27 Aralık 2021 14:54

Bursa'nın İnegöl Belediyesi 153 çözüm merkezini arayan minik çocuğun talepleri gülümsetti.
İnegöl Belediyesinin vatandaşların talep ve şikâyetlerini çözüme kavuşturulması hedefiyle hayata geçirdiği 153 nolu çözüm merkezine gelen taleplerin bazıları şaşırtıyor. Bugün çözüm merkezini arayan minik çocuğun istekleri, merkezin çalışanlarını gülümsetti.
 
Ailesinin evde olmadığı sırada 153 çağrı merkezini arayan ismi henüz bilinmeyen 3 yaşlarındaki çocuk bazı taleplerde bulundu.
 
Çağrı merkezi personeline isteklerini sıralayan minik çocuk, "Bir tane ekmek al. Süt al. Çikolata al" isteklerinde bulundu. Çocuk ile personelin diyaloğu, gülümsetti.
 
Belediye Başkanı Alper Taban, minik çocuğun talep videosunu "Aldığımız en sevimli çağrı olabilir"ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım beğeni topladı.
 
Belediye ekipleri, talepte bulunan minik çocuğun istekleri alıp teslim etmek için adresin tespiti çalışma başlattı.
 
Kaynak: İHA
belediye

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