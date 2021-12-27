Belediyenin çağrı merkezini arayan minik çocuğun istekleri: Bir tane ekmek al, süt al, çikolata al

İnegöl Belediyesinin vatandaşların talep ve şikâyetlerini çözüme kavuşturulması hedefiyle hayata geçirdiği 153 nolu çözüm merkezine gelen taleplerin bazıları şaşırtıyor. Bugün çözüm merkezini arayan minik çocuğun istekleri, merkezin çalışanlarını gülümsetti.

Ailesinin evde olmadığı sırada 153 çağrı merkezini arayan ismi henüz bilinmeyen 3 yaşlarındaki çocuk bazı taleplerde bulundu.