Belediyenin 'Afyonu dımıl dımıl yuduk' paylaşımı gündem oldu

Afyonkarahisar Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında cadde ve sokakların dezenfekte edildiği anlara dair bir video paylaştı.

Belediyenin Twitter hesabından 'Afyonu dımıl dımıl yuduk' ifadesiyle yayımlanan video kullanıcılar tarafından çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

'Hem bir bahar temizliği, hem dezenfekte'

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Zeybek “Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz ile beraber Afyonkarahisar’ımızın cadde ve sokaklarını temizlemeye ve dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Hem bir bahar temizliği hem de korona virüsle alakalı dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Afyonkarahisar’ımız da koronavirüsle salgını ile ilgili korkulan olmadı. Bundan sonrada olmaması için gayret sarf ediyoruz. Biz temizliğin birinci şart olduğuna inanıyoruz. Bununu içinde belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.