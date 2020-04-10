T24 LogoT24 Logo
Haberler

Belediyenin 'Afyonu dımıl dımıl yuduk' paylaşımı gündem oldu

10 Nisan 2020 17:44

Afyonkarahisar Belediyesi'nin yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkarken çektiği ve şehre özgü 'Afyonu dımıl dımıl yuduk' ifadesiyle paylaştığı video sosyal medyada beğeni topladı.

Afyonkarahisar Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında cadde ve sokakların dezenfekte edildiği anlara dair bir video paylaştı. 

Belediyenin Twitter hesabından 'Afyonu dımıl dımıl yuduk' ifadesiyle yayımlanan video kullanıcılar tarafından çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. 

'Hem bir bahar temizliği, hem dezenfekte'

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Zeybek “Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz ile beraber Afyonkarahisar’ımızın cadde ve sokaklarını temizlemeye ve dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Hem bir bahar temizliği hem de korona virüsle alakalı dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Afyonkarahisar’ımız da koronavirüsle salgını ile ilgili korkulan olmadı. Bundan sonrada olmaması için gayret sarf ediyoruz. Biz temizliğin birinci şart olduğuna inanıyoruz. Bununu içinde belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

ETİKETLER

belediyeafyon belediyesiafyonbelediyedımıl dımılkoronagündemviralcorona

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Mayıs 2020

Yerel gazeteciden Başkan Zeydan Karalar'a 'kayyım' tehdidi: 'Ayağını denk alması lazım'

Sokağa çıkma izninde Genco Erkal da dışarıdaydı: 'Bugün pazar; beni ilk defa güneşe çıkardılar'

Londra'da ezan okundu

Köyün kadın davulcusu: Amacım erkeklerin yaptığı bütün işlerde kadınların üstün olduğunu kanıtlamak

Kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamı gasp ettiler!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mücbir Sebepler'de 'Survivor Bayram Özel'in' yayınlanmamış görüntülerini yayınlayıp birinciyi açıkladılar...

Kamera açıktı; Sıla'dan yayın sonrası Beyaz'a kendisini tiye alarak şaka:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Döviz ve altın alımında vergi 5'e katlandı; banka bonosunda vergi...

"Yüz dolar alırken 1 dolarını da devlet için alacaksınız"...

"Döviz ve altına kambiyo vergisi tipik sermaye kontrolü"...

Kulis | Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na övgü, "CHP zihniyetiyle mücadele" sözlerine açıklama...

Türkiye'de Koronavirüs | 32 kişi daha hayatını kaybetti, 1141 yeni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mücbir Sebepler'de 'Survivor Bayram Özel'in' yayınlanmamış görüntülerini yayınlayıp birinciyi açıkladılar...

Kamera açıktı; Sıla'dan yayın sonrası Beyaz'a kendisini tiye alarak şaka:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24