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Belediyeler Birliği'nden Ağrı Dağı için proje yarışması: "Dağın eteğine evler ve kayak merkezi yapılabilir"

10 Temmuz 2020 12:02

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Küresel COVID-19 Sonrası Yeni Normal ve Belediyeler Toplantıları”nın Doğu Anadolu Bölgesi belediyelerine yönelik gerçekleştirilen toplantısına telekonferans yöntemiyle katılarak Ağrı Dağı Projesini anlattı.

Başkan Sayan’ın ‘Bir Hayalim Var’ isimli projesinin detaylarını anlatmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından, Türkiye Belediyeler Birliği olarak Ağrı Dağı için Türkiye geneli bir proje yarışması başlatılarak bölgenin turizmine kazandırılması için bir çalışma gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplantıda konuşan Sayan, "Ağrı Dağı’nda kayak pistleri, 4 bin metreye devasa bir Nuh’un gemisi inşa ederek dünyanın ve Türkiye’nin ünlü kafelerinin şube açabileceği bir yer haline getirmek, bütün turistlerin, turizme aşık insanların gelip orada bir çay içmesi onu sosyal medyada paylaşması bile Türkiye’nin tanıtımı, Ağrı’nın Doğu’nun tanıtımı açısından çok önemli bir nokta. Orada ki konaklamalar, paintball sahaları, bungalov tipi oteller, Mardin evlerine benzer evlerin Ağrı Dağı’nın eteğinde yapılması, hobi bahçeleri, oradaki turizm merkezi İshak Paşa Sarayı, Meteor Çukuru, Buz Mağaraları, Urartu Kaleleri, Diyadin’de kaplıcalar, Balık Göl’ünde ki kırmızı pullu alabalıklar, Ağrı merkezde kurulacak Panoramik Nuh’un gemisi, bunu bir konsept haline getirip dünyadaki, Türkiye’deki yatırımcılara açabilirsek, ben Doğu Anadolu’nun şahlanacağına inanıyorum. Kapısı dediğimiz Ağrı’dan başlayarak bütün Türkiye’de büyük bir başarı elde edileceğine canı gönülden inanıyorum“ diye konuştu.

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