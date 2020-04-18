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Belediyeden vatandaşı 'paniğe sürükleyen' dezenfeksiyon çalışması: Senin dükkanı da yıkıyorlar koş koş

18 Nisan 2020 11:25

Adana’da Karataş Belediyesi ilçedeki sokak ve iş yerlerinin dezenfekte edilmesi çalışmalarını kurgulayıp çektiği bir videoyla anlatarak yayınladı.

Belediye tarafından sosyal medya hesaplarında yayınlanan video, üzerinde Adana'nın geleneksel kıyafetleri olan bir esnafın Karataş sokaklarında panikle "Koşun, yıkıyorlar koşun" diye bağırarak koşturmasıyla başlıyor.

Çevredeki insanları peşine takarak koşturmayı sürdüren esnaf, neden koştuğunu merak ederek soran bir başka esnafa, "Koş, senin de dükkanı yıkıyorlar" diye cevap veriyor. Panik içerisinde koşturan esnaflar videonun sonunda, ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarını denetleyen Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'un bulunduğu yere ulaşıp "Başkanım, dükkanlarımızı yıkıyormuşsunuz" tepki gösteriyor.

 

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