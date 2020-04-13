Belediyeden halka yöresel dille ‘evde kal’ çağrısı: Virüs gideşdane evlerden çıkmayacoğuk, eccük daha sabır

Amasya’nın Suluova ilçesinde belediye insanların sokağa çıkmaması için bilboardlara ve otobüs duraklarına yöresel dille yazılmış afişler astı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde “Evde kal” çağrısına dikkati çekmek ve halkı yöresel dille mizah katarak uyarmak istediklerini belirterek “Virüs gideşdane evlerden çıkmayacoğuk”, “Sokranıp durma, evde kal heri”, "Aman heri eccük daha sabır”, “Kapılarda dinelmeyin, söğürterek eve gidin” ifadelerinin yer aldığı afişlerin ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Afişleri hazırlarken daha önce yöre halkı arasında sıklıkla kullanılan ve unutulmaya yüz tutmuş kelimeleri seçtiklerini dile getiren Üçok, "Bize düşen de yerel yönetimler olarak hükümetimizin aldığı kararların ilçemizde en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak” diye konuştu.