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Belediye otobüsü yolcuları almadı, vatandaşlar otobüsün önünü kesti

15 Haziran 2021 11:09

İstanbul Esenyurt’ta kapasitesi dolduğu için durakta yolcuları almayan belediye otobüsünün önü vatandaşlar tarafından kesildi. Yaşanan anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı Bulut Durağı mevkiinde yaşandı. İddialara göre, pandemi kuralları çerçevesinde kapasitesi dolu olan belediye otobüsleri yolcuları almadı. Durakta duruma sinirlenen yolcular yola çıkarak kendisini almayan otobüsün önünü kesti. Yaşanan anlar da bir vatandaşın otobüsün içinde olan şoförle tartışma yaşandı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

esenyurtiettotobüs

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