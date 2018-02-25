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Belediye önlem almadı, görme engelli vatandaş dereye düştü!

25 Şubat 2018 14:30

Haber: Turan Dal Derelerin ıslah edilmesi projesi kapsamında üst kesiti açılan ve yaklaşık 6 aydır kapatılmayan Çavuşlu Deresi, bir felakete daha sebep oldu. Önceki gün öğle saatlerinde Gündoğdu Mahallesi'nde isminin Mehmet olduğu öğrenilen görme engelli bir vatandaş dereye düştü. Yaralanan vatandaşı hastaneye kaldıran mahalle sakinleri, ilgili kurumlara tepki yağdırdı. Geçtiğimiz yıllarda Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kapalı site alınan Çavuşlu Deresi'nin, 7 bin 250 metrelik kısmı ile Yalınayak deresinin 2 bin 200 metrelik kısmının üzeri kapatılmıştı. DSİ'nin Çavuşlu ve Yalınayak derelerinin ıslah edilmesi kapsamında Büyükşehir Belediyesine yazı göndermesi üzerine, Büyükşehir Belediyesi derelerin üst kesitini açmıştı. Yaklaşık 6 aydır üst kesiti açık bırakılan Çavuşlu deresi sık sık vatandaşların tepkileriyle gündeme gelmişti. Olası bir felakete zemin hazırladığı eleştirileri yapılan dereye hiçbir güvenlik önleminin alınmaması önceki gün bir felaketi doğurdu. Görme engelli bir vatandaş dereye düştü. Olaya ilişkin görüntüler kameralara yansıdı. Mahalle sakinlerinin olaya ilişkin, “İlkin görme engelli olduğunu bilmiyorduk. Kendisine ip uzattık yerden kalkması için. Ama sonradan fark ettik durumu. Merdiven getirilip çıkarıldı arkadaş. Bu çağ dışı bir zulümdür. Buraya birçok hayvan ve çocuk düştü. Dere taştığı zaman millet korku içinde kalıyor. Allah korusun geçen yağmur yağdığı gün bu vatandaşımız dereye düşmüş olsaydı, sonuçları çok farklı olurdu. İmkanı yok kurtulamazdı. Ya da derenin üst kesitindeki paslı demir çubuklara denk gelmiş olsaydı. Buna çözüm bulunsun artık” bilgilerini verdi.

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