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Belediye meclisinde "Şahin K" tartışması: "Şahin K'ya konu nereden geldi ya?"

"Konu Şahin K'nın performansı mı yoksa belediyenin performansı mı? Sen ona bak"

23 Kasım 2021 09:22

Bolu Belediye Meclisi'nde, çektiği amatör pornolarla şöhrete kavuşan "Şahin K" tartışması yaşandı. Bütçe görüşmeleri sırasında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Şahin K'ya konu nereden geldi? Pardon performansı konuşuyoruz doğru." sözlerine AK Partili Meclis üyesi Uğur Akbay, "Sizin nerelerde aktif olduğunuzun kanıtıdır" yanıtını verdi.

Bolu Belediye Meclisi kasım ayı 2'nci oturumu Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirildi, "Şahin K" tartışması yaşandı.

"Şahin K'ya konu nereden geldi ya?"

Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bütçe görüşmeleri sırasında, "Şahin K'ya konu nereden geldi ya? Pardon performansı konuşuyoruz doğru." sözlerine tepki gösteren Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, "Sizin nerelerde aktif olduğunuzun kanıtıdır" yanıtını vermesi tartışmanın fitilini ateşledi.

Sinirlenen Özcan'ın "Bunu açıklar mısın?" sorusuna AK Partili Akbay, "Her mecliste yok Başak Sineması, yok gazoz, yok Şahin K, yok bilmem ne? Bunları söyleyen sizsiniz. Biz bunları dile getirdik mi? Bizim ağzımızdan duydunuz mu? Sinirlenmeye gerek yok." yanıtını verdi.

Özcan ise "Konu Şahin K'nın performansı mı yoksa belediyenin performansı mı? Sen ona bak. Birçok insan bakıyor Şahin K kim diye? Uğur Bey'in arkadaşı" dedi.

 

Belediye meclisinde "Şahin K" tartışmasıŞahin K'ya konu nereden geldi ya

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