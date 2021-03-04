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Belediye meclisinde Osmanlı tuğralı saat tartışması: "Biz Osmanlı kasabası değiliz"

04 Mart 2021 12:56

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Osmanlı tuğrası simgeli saatin, bulunduğu yerden kaldırılması belediye meclisinde tartışıldı. 

Gazipaşa Alanya Havalimanı kavşağında bulunan Osmanlı tuğrası figürlü saatin bozulması sonucunda tamiri için yerinden kaldırılması belediye meclisinde tartışmalara neden oldu. Gazipaşa Belediyesi'nin mart ayı meclisinde AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri kavşaktaki tuğralı saatin durumunu gündeme getirdi.

Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz, tartışmalar üzerine "Tamam saygımız sonsuz, atalarımızdır. 16 Türk devletinden birisidir. Fakat Gazipaşa, Osmanlı döneminde kurulmuş ya da Osmanlı eserlerinin yer aldığı bir kasaba, ilçe değildir, Cumhuriyet döneminde kurulmuş bir ilçedir" dedi.

Mecliste tuğralı saatle ilgili toplantının ne zaman yapıldığıyla ilgili soru üzerine de Yılmaz, "Biz her konuda halktan insanları çağırıyoruz, 4050 kişi çağırdık, tartıştık. Meclis grubuna da mesaj attık. Bilmiyorum niye katılmadınız onu da bilmiyorum ama AK Parti ve MHP grubundan hiç gelen olmadı. Ama ben bütün gruba attırdım" diye konuştu

AntalyaGazipaşa ilçesiOsmanlı tuğrası simgeli saatBiz Osmanlı kasabası değiliz

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