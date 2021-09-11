T24 LogoT24 Logo
Haberler

Akdeniz Belediye Meclisi'nde, MHP’li üyeler ile CHP'li üyeler arasında gerginlik çıktı

MHP’li meclis üyesi Tufan Nenni'nin CHP'li üyelere yönelik sözleri tepki çekti

11 Eylül 2021 15:10

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nde, MHP’li meclis üyesi Tufan Nenni'nin CHP’lilere yönelik, “Atatürk’ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan’ın hevalleri(arkadaşları) olarak bitirdiniz” sözleri üzerine CHP’li meclis üyeleri Nenni’nin üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik, diğer meclis üyeleri ve zabıta ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.

 Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisinde, MHP’li meclis üyesi Tufan Nenni'nin CHP’lilere yönelik, “Atatürk’ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan’ın hevalleri olarak bitirdiniz” sözleri tepki çekti.   

Akdeniz Belediye Meclisinin Eylül Ayı 2. Oturumunun dilek ve temenniler bölümünde söz alan MHP’li meclis üyesi Tufan Nenni, dünkü Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşananları eleştirdi. Nenni, "Bize demokrasi dersi verenler, ağzını açtıklarında 'özgürlük'ten dem vuranlar, dün sınıfta kaldılar. Bir belediye başkanının mikrofonunu kapatıp, konuşmasını engelleyerek demokrasi dersinden sınıfta kaldılar" dedi.

"Burada sadece bir tiyatro oynanıyor" diyen Nenni, "CHP'li arkadaşlarıma geçen de söylemiştim. CHP'nin Akdeniz Belediyesindeki tek görevi, HDP'nin destekçisi olmak ve Büyükşehir Belediyesine bir laf söylendiğinde bunları engellemek, başka bir icraatları yok. Sizler Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu, Abdullah Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiniz" diye konuştu.

Nenni'nin bu sözleri üzerine CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri tepki gösterdi. Meclisi yöneten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın sık sık "Sakin olun" uyarılarının ardından yaşanan gerginlik, diğer meclis üyeleri ve zabıta ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.

MHP’li meclis üyesiTufan Nenni'Akdeniz Belediye MeclisiAbdullah Öcalan’ın hevalleri

Diğer Videolar

Afganistan'da doktorlar aylardır maaş alamıyor; işe gelmek için yakıt alamayabilirler

Konyaspor taraftarından İzmir Marşı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2021

Esenyurt'ta bir kişi, köpeği tekme tokat dövdü

Geleneğe uyan G20 liderleri Roma'da Aşk Çeşmesi'ne bozuk para attı

Taksim'de ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24