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Temizlik görevlisi metro girişine çöp bırakıp fotoğrafını çekti

21 Mart 2020 14:02

İstanbul'da, belediyede çalışan bir temizlik görevlisi metro girişine çöp bırakarak fotoğrafını çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun''un Twitter hesabından paylaştığı videoda, ilçe belediyesinin temizlik görevlisi metro girişine çöp bırakarak fotoğrafını çekiyor. 

Yapılan hareketi 'trollük' olarak yorumlayan İBB Sözcüsü Murat Ongun, görüntüleri  "Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz" sözleriyle paylaştı. 

 

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