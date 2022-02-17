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''Belediye başkanları bir ayağa kalksın bakalım'' diyen Erdoğan: Bu kadar mı belediye başkanı var ya?

Erdoğan, salondaki belediye başkanlarını ayağa kaldırıp su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim talep etti

17 Şubat 2022 15:54

T24 Video Haber Merkezi

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Belediye başkanları bir ayağa kalksın bakalım'' dedi, belediye başkanları ayağa kalkınca Erdoğan ''Bu kadar mı belediye başkanı var ya?'' diye sordu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, salondaki belediye başkanlarını ayağa kaldırıp su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim talep etti. Belediye başkanları ayağa kalkınca Erdoğan ''Bu kadar mı belediye başkanı var ya?'' diye sordu. 

 

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