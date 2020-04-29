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Belediye başkanıyım diyerek Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran şahıs yakalandı

29 Nisan 2020 14:15

Kendisini belediye başkanı olarak tanıtıp Abdurrahim Albayrak'ın 40 bin TL'sini dolandıran şahıs yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipleri, yapılan çalışmalarla şüpheli şahısın parayı Gebze'den çektiğini tespit etti. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler parayı çeken Abdulvahap B. ile telefon görüşmesini yaptığı belirlenen Fatih Y. 'yi Kocaeli'de yakaladı. Gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Abdulvahap B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fatih Y.'ye ev hapsi verildi.

Ne olmuştu?

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Koronavirüse (Covid-19) yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden sağlığına kavuşarak taburcu olmuştu. Tedavi sürecinin ardından bir televizyon programına katılan Albayrak, kendisini İstanbul'da bir belediyenin başkanı olarak tanıtan kişilerce Koronavirüse karşı yardım kampanyası bahanesiyle dolandırıldığını açıklamıştı. Olayın ardından Abdurrahim Albayrak avukatı Kemal Aytaç aracılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunmuştu. Albayrak'ın avukatı, müvekkilinin kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan şüpheli A. B. tarafından arandığı ve şüphelinin Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yardım toplandığını belirterek katkıda bulunmasını istemesi üzerine Albayrak'ın asistanı tarafından gerekli görüşmelerin yapıldığını söylemişti.

 

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