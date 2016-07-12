Belediye Başkanının makam odasına baltayla girip tehdit etti!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesinin CHP’li Belediye Başkanı Adnan Akgün, işten çıkarılan taşeron işçi Alparslan D.’nin, makamında kendisini baltayla tehdit ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Bayramın 3. gününde meydana gelen olayda, belediyede taşeron firma işçisi olarak çalışırken alkol ve madde kullandığı öne sürülerek işten çıkarılan Alpaslan D., elinde baltayla belediyeye geldi. Alkollü olduğu da iddia edilen Alparslan D., belediye koridorunda bir süre dolaştıktan sona elinde baltayla Başkan Adnan Akgün’ün makamına girdi. Alparslan D., iddiaya göre makamda bayram ziyaretine gelenleri kabul eden Başkan Akgün’ü tehdit etti. Alparslan D., "Böyle mi olması gerekiyordu? Gerekmiyordu değil mi? Arkamdan film çevirenler. Yazıklar olsun" diyerek elindeki baltayı sallayıp dışarıya çıktı. Başkan Akgün’ün şikayeti üzerine Alparslan D.’nin polis tarafından gözaltına alındığı, ancak ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Bayramlaşmada olan bir vatandaş o anları cep telefonuyla kaydetti.