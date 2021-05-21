T24 LogoT24 Logo
Haberler

Belediye başkanından sosyal medyadaki 'semaver anıtı' eleştirilerine yanıt: Provokasyon olarak düşünüyorum, itibar etmeyeceğiz

21 Mayıs 2021 08:52

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki yassı semaver anıtı sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Anıtın neden eleştirildiğini anlayamadığını kaydeden Belediye Başkanı İbrahim Sadık Enis, "Eleştirilere itibar etmiyoruz" dedi. 

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin girişinde 2017 yılında yapılan yaklaşık 5 metrelik yassı semaver anıtı, son günlerde sosyal medyada eleştiri konusu oldu. İlçeye özgü coğrafi işaret tescili alan yassı semaverin anıtını beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları eleştirilerde bulundu.

Kullanıcılar, anıtın kaldırılmasını istedi. Yöre halkı ise eleştirilere tepki göstererek anıtın ilçenin sembolü olduğunu belirtip, yerinde kalmasını istedi.

Semaver anıtının ilçenin sembolü olduğunu söyleyen Bekir Arslan, “Vezirköprü’nün güzelliği ve bizi temsil ediyor, neden kaldırılsın. Kime ne zararı var” diye konuştu.

Anıtın kimseye zararı olmadığını ve sosyal medyada neden eleştirildiğini anlayamadığını kaydeden Enis, "Vezirköprülü olmayan insanlar böyle bir çalışma içerisinde ve bunun tamamen bir oyun olduğunu düşünüyorum. Biz bu eleştirilere itibar etmiyoruz, çünkü yıllardır biz bu aleti kullanıyoruz. Biz sahip çıkıyoruz ve Vezirköprü semaveri bizim diyoruz” dedi.

anıtsemaver anıtısemavervezirköprüsamsunsemaver heykeli

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Temmuz 2021

HDP'li Paylan: Sedat Peker açık itiraflarda bulunuyor, açık itiraflar; yer, zaman, tarih veriyor, bir tane savcı harekete geçmiyor

Ordu'da BBP Kadın Kolları Başkanı'nın ardından bir polis şiddeti daha: Esnafa saldıran 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Sel felaketinde 189 kişi tahliye edildi

CHP’li Ağbaba: Milis güçlerin yaratılması demokrasiyle bağdaşmaz, İçişleri Bakanı derhal istifa etsin

Gelecek Partili Selçuk Özdağ: AKP'den 50’ye yakın milletvekiliyle görüşüyoruz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24