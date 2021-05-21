Belediye başkanından sosyal medyadaki 'semaver anıtı' eleştirilerine yanıt: Provokasyon olarak düşünüyorum, itibar etmeyeceğiz

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin girişinde 2017 yılında yapılan yaklaşık 5 metrelik yassı semaver anıtı, son günlerde sosyal medyada eleştiri konusu oldu. İlçeye özgü coğrafi işaret tescili alan yassı semaverin anıtını beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları eleştirilerde bulundu.

Kullanıcılar, anıtın kaldırılmasını istedi. Yöre halkı ise eleştirilere tepki göstererek anıtın ilçenin sembolü olduğunu belirtip, yerinde kalmasını istedi.

Semaver anıtının ilçenin sembolü olduğunu söyleyen Bekir Arslan, “Vezirköprü’nün güzelliği ve bizi temsil ediyor, neden kaldırılsın. Kime ne zararı var” diye konuştu.

Anıtın kimseye zararı olmadığını ve sosyal medyada neden eleştirildiğini anlayamadığını kaydeden Enis, "Vezirköprülü olmayan insanlar böyle bir çalışma içerisinde ve bunun tamamen bir oyun olduğunu düşünüyorum. Biz bu eleştirilere itibar etmiyoruz, çünkü yıllardır biz bu aleti kullanıyoruz. Biz sahip çıkıyoruz ve Vezirköprü semaveri bizim diyoruz” dedi.