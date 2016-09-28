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Belediye Başkanı, yol yapımında çalışıyor

28 Eylül 2016 16:21

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik Beldesi Belediye Başkanı Burhan Sezgin, belde içinde yıllardır yapılamayan 5.5 kilometrelik yolun inşaasında işçilerle birlikte çalışıyor. Başkan Sezgin, "İş aksamasın diye biz de çalışarak destek veriyoruz" dedi. Maden ocaklarının yoğun olduğu 3 bin 200 nüfusa sahip beldede meclis üyelerinin aldığı kararla belediye, Ayiçi Mahallesi'ndeki 5.5 kilometrelik yol için 2 yıl önce yardım kampanyası başlattı. Ancak kampanya ilgi görmedi. Para toplanamayınca belediye kendi imkanlarıyla yolu yaptırmaya karar verdi. İller Bankası'ndan her ay gelen 100 bin liranın yüzde 40'ı yol için ayrıldı. Yeterli paranın birikmesi üzerine yolun ihalesi yapıldı. 760 bin lira bedelle ihaleyi alan firma, Ekim ayı içinde çalışmaya başlayacak.

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Zonguldakbelediye başkanı

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