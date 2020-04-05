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Belediye Başkanı'ndan Koronavirüs'e karşı tütsü tavsiyesi: Mahallelerde gezdireceğiz ve bu koronayı uzaklaştıracağız

05 Nisan 2020 12:04

Niğde Ulukışla ilçe Belediye Başkanı Ali Uğurlu yeni tip Koronavirüs'e karşı belediye binası önünde yöreye özgü tütsü yaktı. Tütsünün salgına karşı önlem almak için yakıldığını söyleyen Uğurlu, "Herkesin evinde tüttürmesini istiyoruz. Kendi yöresel inançlarımıza göre, virüsü def edeceğine inanıyoruz" dedi. 

Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu ve belediye çalışanları, belediye binasının önünde Niğde yöresine özgü ‘üzerlik' adı verilen tütsüyü yakarak, halkı da tütsü yakmaya davet etti. Belediyeden yapılan açıklamada, “Türk örf ve adetlerinde yer alan tütsü, halk arasında üzerlik diye bilinen tütsümüzü ülkemizin üzerine çöken bu korona virüsünden kurtulmak için tüttük. Allah'tan tek dileğimiz bu illetin bir an önce yeryüzünü terk etmesidir” denildi.

Belediye binası önünde açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Uğurlu, kamyonet dolusu tütsüyü yakarak, "İnşallah Ulukışla mahallelerimizde gezdireceğiz ve Ulukışlamızın tamamında bu koronayı uzaklaştıracağız"  dedi.

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Ulukışla ilçe BelediyeniğdeAli UğurluKoronavirüstütsüüzerlik

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