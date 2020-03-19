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Belçika'da vatandaşlar sağlık çalışanlarına balkonlardan destek verdi

19 Mart 2020 08:33

Belçikalılar, Avrupa’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine balkonlar ve pencerelerden alkışlarla moral desteği verdi. İspanya, İtalya ve Fransa’da başlayan alkışlı eylem Belçika’da da ilk günden ilgi büyük gördü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘salgının ağırlık merkezi’ olarak tanımlanan Avrupa ülkelerinde yoğun bir etki gösteren Koronavirüs, hastanelerde ve gezici ekiplerle hizmet veren sağlık ekiplerini daha fazla zorluyor. Hastalarla ilk teması kurmak zorunda kalan sağlık çalışanları, testlerin uygulanması, tedavi süreçleri, iş saatlerinin uzaması ve ölümlü vakalara şahitlik etmesi nedeniyle sabırla işlerine devam ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklar hakkında farkındalığı artırmak ve onlara saygı göstermek amacıyla Belçika'da vatandaşlar akşam saat 20.00’da balkon ve pencerelere çıkarak hep birlikte alkış tutma çağrısı yapıldı.

1486 kesinleşmiş vakanın olduğu Belçika’da bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetti.

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