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Belarus'ta protestoculara polis müdahalesi

07 Eylül 2020 09:29

Belarus’taki hükümet karşıtı protestolara polis müdahale ederek, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle sokağa inen halk protestolara devam ediyor. Muhalifler, 4 Ağustos’ta bugün yapılması planlanan miting için halka çağrıda bulunmuş, mitingin adını ise “Birlik Mitingi” olarak duyurmuştu. Çağrının ardından bugün başkent Minsk’e ülkenin dört bir yanında binlerce kişi gelerek, gösterilere katıldı. Belarus İçişleri Bakanlığı, yürüyüşlerin yasal olmadığını açıklamış, başkentte sıkı önlemler almıştı. Tüm engellere rağmen bir araya gelen binlerce gösterici Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun konutuna doğru yürüdü. Konuta 2 kilometre mesafede polis engeliyle karşılaşan göstericiler, burada Lukaşenko aleyhine sloganlar atarak istifa çağrısında bulundular.

Polis, bugün yapılan yürüyüş sırasında 1’i basın mensubu olmak üzere toplam 76 kişiyi gözaltına almıştı. Muhalifler ise Minsk’in yanı sıra Grodno ve Vitepsk şehirlerinde de gözaltına alınanların olduğunu açıklamıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, protestoların izinsiz olduğunu hatırlatarak gösterilerde bazı kişilerin hafif yaralandığı ve 100 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. Muhalefet tarafından yapılan açıklamada ise, bakanlığın verdiği rakam yalanlanarak, yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Hukukçular, net rakam için veri toplamaya devam ettiklerini aktardı.

Dağılmayan gruba polis müdahalesi

Gösteriler sırasında yağmurun başlaması ile protestoculardan bazıları gösterilerden ayrılırken, bir kısım gösterici ise Lukaşenko’nun konutunun çevresinde gösterilerine devam etti. Belarus polisi tarafından yapılan anonslara uymayan göstericilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi.

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