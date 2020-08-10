Belarus'ta çatışmalar sırasında porsuk videosu yayınlayan kanal tepki çekti

Belarus’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıldır devleti yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanınca ülkede büyük çatışmalar çıktı. Çatışmaların devam ettiği sırada Belarus 24 kanalında spikerlerin porsuk videosunu yorumlaması ise tepki çekti.

TVRain kanalı, görüntülere ilişkin yaptığı haberde "Belarus'ta 60 kişi gözaltına alındı. Minsk'te askeri hareketlilik var, güvenlik güçleri merkezi sokakları kapatıyor ve şehir sakinleri büyük miktarda dolar satın alıyor. Bu arada, Belarus 24 TV kanalı porsuk gösteriyor" dedi.

TIKLAYIN - Belarus'ta seçim sonuçlarının ardından sokaklarda çatışma çıktı