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Beklenen büyük İstanbul depremi: Fay hattında yaşamak

Uzmanlara göre İstanbul'daki toplanma alanlarının çoğu afet sonrası için toplanmaya uygun değil

17 Ağustos 2021 17:44

17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi, modern Türkiye tarihinin en büyük doğal felaketlerinden biriydi. Ancak aradan geçen 20 yıla rağmen bazı yaralar hâlâ sarılamadı. 2010 yılındaki meclis araştırması raporuna göre depremde 18.373 kişi hayatını kaybetti, 48.901 kişi yaralandı, 505 kişi engelli durumuna geldi. Halen birçok can kaybının resmi kayıtlara geçirilmediği iddia ediliyor. TMMOB’un 2016 yılındaki bir raporuna göre, beklenen büyük İstanbul depremi sonrası can kaybı yaklaşık 200 bin olabilir.

Peki, İstanbul beklenen depreme hazır mı? Uzmanlara göre İstanbul'daki toplanma alanlarının çoğu afet sonrası için toplanmaya uygun değil. Bazı toplanma alanlarına otoparklar yapılmışken, bazılarında da rezidanslar ve yüksek binalar bulunuyor. Büyük deprem olduğunda, bir milyondan fazla aile evsiz kalabilir.

17 Ağustos 1999Gölcük Depremiistanbul depremi

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