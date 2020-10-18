Beklemenin ve sabrın ürünü "Nadas"

Son yıllarda Türkiye'de gazeteci eşi Deniz Yücel'in tutuklanıp serbest bırakılması ile gündeme gelen belgeselci ve şair Dilek Mayatürk, artık en sevdiği işi ile meşgul; şiirlerini yayınlamak. Eşinin tutukluluğu sırasında da yaşadığı hasreti şiir ile dindiren Mayatürk'ün ikinci kitabı Alman Hanser Berlin yayınevi tarafından iki dilli olarak Almanya'da yayınlandı. Kitabın adı da beklemeyi ve sabretmeyi çağrıştırıyor; Nadas, Almancası ile Brache. Artık Almanya'da yaşayan şair Mayatürk, bu ülkeye kendinden bir şey veremezse yerleşemeyeceğini düşünüyor. Dilek Mayatürk ile Fulya Canşen konuştu.