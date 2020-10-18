T24 LogoT24 Logo
Haberler

Beklemenin ve sabrın ürünü "Nadas"

Dilek Mayatürk, Fulya Canşen'e "Nadas" kitabını anlattı

18 Ekim 2020 18:25

Fulya Canşen

Son yıllarda Türkiye'de gazeteci eşi Deniz Yücel'in tutuklanıp serbest bırakılması ile gündeme gelen belgeselci ve şair Dilek Mayatürk, artık en sevdiği işi ile meşgul; şiirlerini yayınlamak. Eşinin tutukluluğu sırasında da yaşadığı hasreti şiir ile dindiren Mayatürk'ün ikinci kitabı Alman Hanser Berlin yayınevi tarafından iki dilli olarak Almanya'da yayınlandı. Kitabın adı da beklemeyi ve sabretmeyi çağrıştırıyor; Nadas, Almancası ile Brache. Artık Almanya'da yaşayan şair Mayatürk, bu ülkeye kendinden bir şey veremezse yerleşemeyeceğini düşünüyor. Dilek Mayatürk ile Fulya Canşen konuştu.

ETİKETLER

fulya canşendeniz yüceldilek mayatürknadasşpiirt24 özel

Diğer Videolar

Kafe ve bar çalışanlarından sessiz eylem: "Sermayeye teşvik, halka açlık"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Aralık 2020

Maden ocağı istemeyen köylülere 'cahil' diyen maden ocağı sahibi: O kelimeyi konuyu bilmeyen anlamında kullandım

Ukrayna’daki karantina protestoları 4. gününde

305 metrelik fabrika bacasının yıkılma anı; yere düşme süresi 10 saniyeyi geçti

Sazlıdere Barajı'nda korkutan görüntü, su seviyesi yüzde 5’e düştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı: Boğazımı sıkıp "Devleti...

Ali Babacan'la konuşan esnaftan 'Lucifer' dizisi benzetmesi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Bağcılar'da bir bölge 'riskli alan' ilan edildi...

Sağlık Bakanı Koca açıkladı; aşılama çalışmaları nasıl olacak: İşte dört...

Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal medya platformlarına ikinci ceza: 30'ar milyon...

93 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin: "Kiloluyken şans vermediniz, şimdi...

Sağlık Bakanı Koca, Çin aşısıyla ilgili soruları yanıtladı; neden tercih...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı: Boğazımı sıkıp "Devleti...

Ali Babacan'la konuşan esnaftan 'Lucifer' dizisi benzetmesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24