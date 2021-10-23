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Bekir Pakdemirli: Amerika'da hala yangınlar devam ediyor, büyükelçi "Sizden öğreneceğimiz birçok şey var" dedi

"Erdoğan'ın sayesinde Türkiye şimdi her alanda dünyanın en büyük yatırımlarına imza atan ülke oldu"

23 Ekim 2021 10:32

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Amerika'da halen yangınlar devam ediyor" diyerek ABD Büyükelçisi'nin "Sizden öğreneceğimiz çok şey var" dediğini söyledi. 
 
Pakdemirli, "Ülkemiz her zaman gururlu ülkeydi. 80'li yıllarda unutmuyorum. İngiltere gelir bize futbolda 8 tane gol otardı. Biz omzumuzu silkelerdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Türkiye şimdi her alanda dünyanın en büyük yatırımlarına imza atan ülke oldu" diye konuştu.
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