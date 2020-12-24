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Bekir Coşkun'un adı Buca'da ölümsüzleşecek

Buca'da bir parka Bekir Coşkun'un ismi veriliyor; parkın içinde de heykeli olacak

24 Aralık 2020 15:22

18 Ekim'de hayata gözlerini yuman duayen gazeteci Bekir Coşkun’un adı, İzmir'in Buca ilçesinde yaşatılacak. Kentin merkezinde yer alan 4 bin metrekarelik parka duayen gazetecinin adını veren Buca Belediyesi, Türkiye’de ilk kez inşa edilecek Bekir Coşkun heykeliyle duayen gazeteciyi ölümsüzleştirecek.

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