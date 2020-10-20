T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bekir Coşkun anlatıyor; telefonlarını dinleyen Mahmut’la nasıl mesai arkadaşı oldu?

"Kimle konuşursam konuşayım, 3 kişi olduğumuzun farkındayım"

20 Ekim 2020 14:53

Geçtiğimiz hafta(pazar günü) hayatını kaybeden gazeteci yazar Bekir Coşkun'un, çalıştığı gazetenin telefonlarını dinleyen Mahmut isimli memuru daha sonra nasıl işe aldıklarını anlattığı video, yeniden dolaşıma girdi. 

Coşkun, 2012 yılında İzmir'de katıldığı 'EGE-KOOP, 67.Eğitim, Kültür ve Sanat Etkinliği' sırasında telefon kullanmanın mesleki açıdan kendisi için avantaj ve dezavantajlarına değindiği sırada, staj yaptığı dönemde çalıştığı gazetenin telefonlarını dinleyen memur ile ilişkilerini ve daha sonra onu nasıl gazeteye çalışan olarak aldıklarını anlatıyor. 

Bekir Coşkun kimdir?

1945’te Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.

1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan artından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

1987'de Sabah Gazetesi’nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet Gazetesi'nde geçen Coşkun, 2009 yılında Habertürk'e transfer oldu. 2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü'deki ilk yazısını yazdı.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesinde yazıyordu. 

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde son kez okurlarıyla buluşmuştu. 

TIKLAYIN - ‘Bu yaz böyle geçti, gelecek yazı bilemem’ demişti, Bekir Coşkun hayatını kaybetti

ETİKETLER

gazeteci bekir çoşkunmahmuttelefonlarını dinleyensantral memurubekir coşkun anısıEGE-KOOP67.EğitimKültür ve Sanat Etkinliği

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Aralık 2020

İstanbul’da Halk Ekmek büfesi önünde metrelerce kuyruk

Seyhan Arman'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: Utanmıyor musun?

Trafik kazasında bacaklarını kaybeden tilkiye tekerlekli protez takıldı

Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın arkadaşından Perinçek'e yanıt: Bu faşist demagogun yüzüne ne Deniz ne de Mahir bakıyordu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende gerginlik; TEI Başkanı 'işinizi düzgün yapın' dedi, Bakan Akar dürttü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Alman enfeksiyon uzmanı Alexander Kekulé, Koronavirüs salgınının Wuhan'dan değil, İtalya'dan...

Canlı yayında izleyicisinin teklifini kabul etti, kız arkadaşının ölümüne...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sözcü yazarı Çölaşan: Adamlar Türkiye'yi soyup soğana çevirmişler, öğrenmek istediğiniz...

Çocuğa cinsel istimardan suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Nurullah 10...

Danimarka, petrol ve doğal gaz üretimine son veriyor...

Evi olmadığı için çocuğuyla birlikte otomobilde yaşadığını söyledi; kısıtlamayı ihlal...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Alman enfeksiyon uzmanı Alexander Kekulé, Koronavirüs salgınının Wuhan'dan değil, İtalya'dan...

Canlı yayında izleyicisinin teklifini kabul etti, kız arkadaşının ölümüne...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24