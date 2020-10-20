Bekir Coşkun anlatıyor; telefonlarını dinleyen Mahmut’la nasıl mesai arkadaşı oldu?

Geçtiğimiz hafta(pazar günü) hayatını kaybeden gazeteci yazar Bekir Coşkun'un, çalıştığı gazetenin telefonlarını dinleyen Mahmut isimli memuru daha sonra nasıl işe aldıklarını anlattığı video, yeniden dolaşıma girdi.

Coşkun, 2012 yılında İzmir'de katıldığı 'EGE-KOOP, 67.Eğitim, Kültür ve Sanat Etkinliği' sırasında telefon kullanmanın mesleki açıdan kendisi için avantaj ve dezavantajlarına değindiği sırada, staj yaptığı dönemde çalıştığı gazetenin telefonlarını dinleyen memur ile ilişkilerini ve daha sonra onu nasıl gazeteye çalışan olarak aldıklarını anlatıyor.

Bekir Coşkun kimdir?

1945’te Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.

1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan artından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

1987'de Sabah Gazetesi’nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet Gazetesi'nde geçen Coşkun, 2009 yılında Habertürk'e transfer oldu. 2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü'deki ilk yazısını yazdı.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesinde yazıyordu.

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde son kez okurlarıyla buluşmuştu.

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