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Bekir Bozdağ: Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir!

10 Ocak 2017 14:15

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'ndaki anayasa değişiklik paketi teklifi hakkında hükümet adına bir konuşma yaptı. Bozdağ, Meclis’e gelen teklifin “Atatürk anayasalarına dönmek” olduğu savundu. "Bu teklif rejim değil, hükümet değişikliği sistemidir. Bu teklifle parlamento kaldırılmıyor, güçleniyor" diyen Bozbağ, "Bu çifte standarttır. Bunun ana nedeni nedir? Bu uygulama 1961 Anayasası'nda başladı. Neden? Milletin iradesiyle iktidara gelemeyeceğini, her geçen gün iktidar ümidinin azaldığını görenler, cumhurbaşkanının partiyle ilişiğini keserek, cumhurbaşkanlığı yoluyla milletin iradesini kontrol etmek için bu uygulamayı getirdiler. Şimdi bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir!" ifadesini kullandı.

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Adalet bakanıBekir BozbağAtatürk anayasalarıİsmet İnönüPartili Cumhurbaşkanı

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