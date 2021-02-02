Bekçiyi darp edip marketin ürünlerini çaldılar

İstanbul Avcılar Tahtakale mahallesinde dün sabaha karşı bir süpermarket zincirine gelen hırsızlar, önce bekçiyi darp edip etkisiz hale getirdiler. Ardından ise marketin camlarının yangın tüpü ve tekmeler ile kırarak içeride bulunan ürünleri araca yüklediler.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik kameraları üzerinden yola çıkarak plaka ve şahısların eşkâllerini belirledi. Ekiplerin şahısları yakalama çalışması devam ediyor.