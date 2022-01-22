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Bekçilerin bir avukata şiddet uyguladığı görüntüler metrobüs kamerasında

Avukat Ünder, bekçilerden şikayetçi oldu

22 Ocak 2022 09:20

İstanbul'da 8 bekçinin bir avukata uyguladığı şiddetin görüntüleri metrobüs kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması için kimliğini isteyen bekçilere, "Bunu yapmaya yetkilerinin olmadığını" söyleyen avukat Mürsel Ünder'in, darp edilerek gözaltına alındığı görülüyor.

Avukat Mürsel Ünder'in 8 bekçi tarafından darp edilerek gözaltına alınması, 17 Ocak'ta Kadıköy Söğütlüçeşme durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mürsel Ünder, metrobüse binmek üzereyken durakta GBT uygulaması yapan bekçiler kendisine kimlik sordu. Ünder'in bekçilere "Bunu yapmaya yetkilerinin olmadığını" söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. 8 bekçi, Ünder’i darp ederek gözaltına aldı.

O anlar Metrobüs kameralarına yansıdı

Mürsel Ünder’in 8 bekçi tarafından yere yatırılarak ters kelepçe takıldığını gösteren görüntüler, metrobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi. Ünder, bekçilerden şikayetçi oldu.

 

Mürsel ÜnderBekçişiddetGBTmetrobüs kamerasıGenel Bilgi Tarama

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