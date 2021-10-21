T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bekçi, yol verme kavgasını havaya ateş açarak ayırdı

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, iki tarafın da birbirinden şikâyetçi oldukları öğrenildi

21 Ekim 2021 16:12

İstanbul Küçükçekmece’de, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, sürücülerden biri aracını motosikletinden inen şahsın üzerine sürerek çarptı, yaralı şahsın abisi, kardeşine çarpan sürücüyü bıçaklayarak yaralarken, çıkan kavgayı ise bekçi havaya ateş açarak ayırdı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan Cem Özgür Y. ile motosikletle giden Serhat Ö., arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Serhat Ö., yol üzerindeki ağabeyine ait oto tamirciye gitti. Tartışma büyüyünce Cem Özgür Y., motosikletinden inen Serhat Ö.'nün üzerine aracını sürerek çarptı. Serhat Ö., çarpmanın etkisiyle bacağından yaralandı. Bunun üzerine Serhat Ö.’nün ağabeyi İsmail Samed Ö. ise, Cem Özgür Y.’ye önce yumrukla saldırdı. Ardından yanındaki bıçağı çıkaran İsmail Samed Ö., Cem Özgür Y.’yi yaraladı.

Bu sırada işe giden mahalle bekçisi ise, kavgayı ayırmaya çalıştı. Tarafların yatışmaması üzerine bekçi, havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalıştı. Olay yerine gelen ambulans yaralıları hastaneye kaldırıldı. İsmail Samed Ö. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, iki tarafın da birbirinden şikâyetçi oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan İsmail Samed Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan olaya karışan üç kişinin de farklı suçlardan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

 
 
bekçiistanbulkavga

Diğer Videolar

Bir anda su yüzeyinde beliren devasa caretta caretta kıyıya çıkarıldı

AKP'de bir 'pudra şekeri' skandalı daha: AKP ilçe başkanı Kılıç olduğu iddia edilen kişinin görüntüleri yayınlandı

HDP’li kadın milletvekillerinden Garibe Gezer açıklaması: İntihar olduğu konusunda ikna değiliz

Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü günden yeni görüntüler: Polisin attığı gaz fişeğiyle bir kişi ayağından vuruluyor, kafasından vurulan bir kadın ambulansa taşınıyor

Şiddetli fırtına, teknoloji devi Amazon'un deposunu yıktı

Kars’taki Halk Emek büfelerinde yaklaşık 10 bin ekmek yarım saat içinde tükendi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24